Shot: певица Натали назвала причину смерти мужа Александра Рудина

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В воскресенье, 30 июля, стало известно о неожиданной смерти мужа и продюсера популярной российской певицы Натали Александра Рудина. Как сообщает "МК", тело 53-летнего мужчины обнаружили в четверг на козырьке подъезда многоквартирного дома в Москве на улице Беломорской, где он проживал.

Фото: https://t.me/shot_shot/54892

Издание утверждает, что Рудин страдал серьёзным душевным заболеванием и обращался к врачам неоднократно, хотя ранее это не афишировалось.

Кроме того, у него две недели назад умер отец. Эту потерю Рудин переживал очень тяжело.

При этом сама Натали заявила Telegram-каналу Shot, что причиной смерти мужа стали последствия коронавируса. Он переболел "ковидом" два года назад, но всё это время страдал от последствий.

В последний месяц продюсер стал чувствовать себя лучше, поэтому его смерть для стала неожиданностью для семьи.

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Умер муж певицы Натали