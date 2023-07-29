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Щелкнув выключателем и заставив рак самоуничтожиться

Здоровье

Каждый вид рака обладает определенными молекулами, которые способны вызывать неконтролируемый рост и приводить к смертельным последствиям. Но что, если бы ученые смогли объединить эти молекулы с другими, которые заставляют клетки уничтожаться самостоятельно? Возможно ли использовать самые факторы выживания раковых клеток для активации программы их уничтожения?

Щелкнув выключателем и заставив рак самоуничтожиться
Фото: Андрей Крохотин

Идея, которая впервые пришла в голову доктору Джеральду Крэбтри, биологу-эволюционисту из Стэнфорда, возникла несколько лет назад во время прогулки по горам Санта-Крус, где он занимался исследованиями. Он был вдохновлен этой мыслью и решил разработать план, чтобы воплотить ее в жизнь.

Теперь в статье, опубликованной в журнале Nature, доктор Крэбтри, основатель компании Foghorn Therapeutics, которая занимается разработкой противораковых лекарств, вместе с Натанаэлем С. Греем, профессором химической и системной биологии в Стэнфорде, и их коллегами сообщают о своих успехах. Они действительно смогли воплотить свою идею в жизнь. Хотя этот подход еще далек от разработки лекарства, которое можно применять для лечения рака у пациентов, он может стать целью для будущих исследований и разработок противораковых препаратов.

Этот метод может стать прорывом по сравнению с традиционной стратегией блокирования молекул, ответственных за раковый рост. Гибридные молекулы, разработанные учеными, объединяют два белка: BCL6 - мутировавший белок, который является ключевым для ненормального роста и выживания раковых клеток, и обычный клеточный белок, который регулирует активность генов, к которым он прикрепляется.

Созданная молекула имеет форму гантели и не существует в природе. Один из ее концов, BCL6, направляет молекулу к генам, ответственным за программирование клеточной гибели. Обычно эти гены отвечают за уничтожение клеток, которые уже не нужны. Однако при диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфоме, раковая клетка использует BCL6, чтобы выключить эти гены и делать себя практически бессмертной.

При помощи гибридной молекулы в форме гантели ученые смогли перепрограммировать гены так, чтобы раковые клетки начали активировать свои собственные механизмы гибели. Этот процесс необратим и приводит к незаворачиваемой программе клеточной смерти.

Доктор Крэбтри уверен, что такой подход может стать эффективным для половины всех видов рака, которые имеют известные мутации, приводящие к не контролируемому росту клеток. Этот метод также обладает высокой специфичностью, что позволяет избегать воздействия на здоровые клетки.

В ходе лабораторных экспериментов с клетками рака крови и диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы ученые успешно разработали и протестировали гибридные молекулы. Они даже провели испытания на мышах, где метод также проявил безопасность.

Однако, несмотря на обнадеживающие результаты, необходимо продолжать дальнейшие исследования и тестирования перед тем, как можно будет рассматривать применение этого метода у людей. Как отметил Стюарт Л. Шрайбер, профессор химии и химической биологии в Гарварде, работа ученых представляет интерес, но дорога от экспериментов на мышах до клинических испытаний у людей будет долгой и сложной.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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