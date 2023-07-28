В Татарстане 83 человека заразились корью, об этом сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора в Татарстане Любовь Авдонина.
"Из числа заболевших 41 человек — иностранные граждане, среди них основная доля заболевших — прибывшие из Таджикистана, 33 человека", — пояснила специалист.
Сообщается, что из 83 заболевших, 39 детей.
Любовь Авдонина уточнила, что число контактировавших с переносчиками заболевания достигается почти 20,7 тысяч человек. Из них только 2,9 тысяч имели вакцину.
Роспотребнадзор заявил, что эпидемиологическая обстановка остается контролируемой и очаги заболеваемости локализованы.
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