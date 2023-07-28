В Татарстане зафиксировано более 80 случаев заражения корью

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Татарстане 83 человека заразились корью, об этом сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора в Татарстане Любовь Авдонина.

Фото: pixabay. com

"Из числа заболевших 41 человек — иностранные граждане, среди них основная доля заболевших — прибывшие из Таджикистана, 33 человека", — пояснила специалист.

Сообщается, что из 83 заболевших, 39 детей.

Любовь Авдонина уточнила, что число контактировавших с переносчиками заболевания достигается почти 20,7 тысяч человек. Из них только 2,9 тысяч имели вакцину.

Роспотребнадзор заявил, что эпидемиологическая обстановка остается контролируемой и очаги заболеваемости локализованы.

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