Медики рассказали, как распознать зависимость от солёной еды: нужно провести тест

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медики рассказали, как распознать, есть ли у человека зависимость от солёной пищи.

Фото: ria.ru

Специалисты отмечают, что соль является необходимым минералом, который поддерживает правильный баланс жидкостей в теле, а также регулирует работу нервной системы. Однако её употребление должно быть умеренным. Об этом сообщает Life.ru.

Дело в том, что чрезмерное употребление соли может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. В частности, может начать повышаться давление, возникнуть заболевания сердца, а также проблемы с почками. Именно поэтому нужно контролировать количество потребляемой соли.

Врачи подчёркивает, что во многих продуктах уже содержится достаточное количество этого минерала, поэтому подсаливать их не стоит. Немало важно обращать внимание и на качество используемой соли. Например, натуральная морская или гималайская соль содержат меньше химических добавок, а их употребление более полезно.

Чтобы выяснить, есть ли зависимость от употребления соли, следует провести тест. Для этого нужно насыпать 5 граммов соли в отдельную ёмкость и добавлять её в пищу столько, сколько обычно добавляете. В конце дня подсчитывается общее количество употребляемой соли. Если будет более 5 граммов, то это не является нормой. Именно 5 граммов соли в день является нормальным количеством для организма, отмечают специалисты.

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Соль. "Жить здорово"