Врач-терапевт рассказала, какие симптомы говорят о нехватке витаминов

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор, главный специалист Института космических исследований Российской академии наук Рина Заславская в беседе с Pravda.Ru рассказала, как проявляется нехватка витаминов С, D3, B2, B1, B12.

Фото: yavtope.ru

Медик отметила, что каждый витамин имеет свою "целевую мишень". По её словам, недостаток витамина С ведёт к потере зубов, цинге, нарушению проницаемости сосудистой стенки, кровоизлиянию.

"Если это долго продолжается, больше 5 месяцев, то недостаток витамина С может привести к гибели человека", — объяснила эксперт.

Врач-терамевт рассказала, что переизбыток витамина С тоже опасен, так как провоцирует развитие гемохроматоза, когда железо осаждается в печени, поджелудочной железе, сердце и так далее.

Заславская рассказала, что дефицит витамина D3 является проявлением недостатка солнечного облучения, которое помогает организму вырабатывал этот витамин самостоятельно.

"Недостаток витамина B, там их много, B2, B1, B12 — они все имеют ключевые мишени. Но B12 хорошо изучен, его недостаток ведет к развитию пернициозной анемии… И дальше недостаток витамина B12 приводит к тому, что развивается другая так называемая злокачественная пернициозная анемия, которая ведет к нарушению работы головного мозга, прежде всего и, возможно, даже развитию деменции", — пояснила эксперт.

Она отметила, что после введения витамина B12 внутримышечно и внутривенно вводить B12 признаки деменции проходят.

"Это очень важно. Потому что одно дело, когда человеку ставят клеймо, что у него деменция, и вообще он где-то близко к болезни Альцгеймера, а на самом деле ему надо просто витамин B12 сделать, и всё это проходит. Это разные вещи совершенно. Так что это зависит оттого, какой недостаток какого витамина происходит у человека", — рассказала терапевт.

Ранее акушер-гинеколог Рашми Балиян объяснил, что восполнение нехватки витамина Д облегчит менструальные боли.

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Нехватка витаминов Симптомы Доктор Лисенкова