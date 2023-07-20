Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жители Николаевска-на-Амуре добились отмены запрета на направление пациентов на медобследование в Хабаровск
BI: в США поставили на место Залужного, недовольного недостаточной помощью НАТО
Марков рассказал о ситуации в горячих точках СВО, где сейчас ведутся интенсивные бои
Психолог назвала причины насилия среди детей: "Они не знают, что такое убийство"
Врач-диетолог Наталья Лазуренко назвала продукты, которые помогут избавиться от изжоги
Диетолог Шетти порекомендовала добавить яйца в рацион для повышения либидо
АвтоВАЗ в июле уйдет в незапланированный отпуск на фоне проблем с поставками и сокращения зарплат
Роман Костомаров вышел на связь с поклонниками и рассказал о своей новой жизни
Жительница Оренбурга через суд получила 700 тысяч моральной компенсации за смерть мужа в больнице

HealthShots: акушер-гинеколог Балиян заявила, что приём витамина Д, магния и омеги-3 облегчит менструальные боли

0:50
Здоровье

Многие женщины детородного возраста страдают от болей во время менструаций. Исследования показали, что некоторые витамины и минералы могут снизить неприятные ощущения в данный период, поэтому рекомендуется сдать анализы на их дефициты в организме.

HealthShots: акушер-гинеколог Балиян заявила, что приём витамина Д, магния и омеги-3 облегчит менструальные боли
Фото: freepik.com

Акушер-гинеколог Рашми Балиян отмечает, что нехватка витамина Д может усиливать менструальные боли. Поэтому в первую очередь необходимо убедиться в том, что женщина в достаточной степени получает его естественным путём из продуктов питания и нахождения на солнце. Если показатель ниже нормы, то необходимо принимать витамин дополнительно.

Также спазмы во время менструации могут быть из-за нехватки в организме женщины магния, омега-3 жирных кислот и кальция, пишет HealthShots.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
3MV опубликовали секретные сценарии окончания СВО. Украина закончится

Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.

Сценарии СВО от 3MV: России будет сложно, а Украины не станет
Американские учёные объяснили, почему большинство похудевших снова набирает вес
Стало ясно, почему большинству людей не удаётся похудеть
Обвиняемый в убийстве 11-летнего мальчика в Москве признал свою вину
Поступок Галкина* и Пугачёвой шокировал Лайму Вайкуле
Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев США действительно могут выйти из НАТО? Отвечает политолог Петр Ермилин В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова
Составлен список из десяти лучших сериалов первого полугодия
Как самая масштабная атака на Одессу за всю спецоперацию повлияет на ход СВО?
"Позорище": Садальский жёстко разнёс фестиваль "Славянский базар"
"Позорище": Садальский жёстко разнёс фестиваль "Славянский базар"
Последние материалы
Дом Зингера — настоящий архитектурный шедевр в Санкт-Петербурге
Баня для покойников: как в Древней Руси провожали умерших родственников
Китай и Турция "не рассердились" на Россию за прекращение зерновой сделки
МО: ВС России нанесли новые удары по военным объектам в Одессе и Николаеве
Жительницу Красноярска преследуют коллекторы за чужой кредит
В популярном туристическом районе Китая температура достигла рекордных +80°C!
"МК" проинформировал об итогах ночных ударов ВС России по Украине
Инвалидов I группы отныне не имеют права высаживать из автобусов в Томске
Заброшенные заводы будут производить газовые двигатели
Большой театр — один из главных символов столицы и страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников