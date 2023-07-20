HealthShots: акушер-гинеколог Балиян заявила, что приём витамина Д, магния и омеги-3 облегчит менструальные боли

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие женщины детородного возраста страдают от болей во время менструаций. Исследования показали, что некоторые витамины и минералы могут снизить неприятные ощущения в данный период, поэтому рекомендуется сдать анализы на их дефициты в организме.

Фото: freepik.com

Акушер-гинеколог Рашми Балиян отмечает, что нехватка витамина Д может усиливать менструальные боли. Поэтому в первую очередь необходимо убедиться в том, что женщина в достаточной степени получает его естественным путём из продуктов питания и нахождения на солнце. Если показатель ниже нормы, то необходимо принимать витамин дополнительно.

Также спазмы во время менструации могут быть из-за нехватки в организме женщины магния, омега-3 жирных кислот и кальция, пишет HealthShots.

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