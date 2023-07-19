Диетолог Маргарита Королёва рассказала, как не набрать вес сразу после похудения.
Специалист отмечает, что к похудению нужно подходить комплексно и под наблюдением врача. Не менее важна и мотивационная составляющая. Человек должен хотеть похудеть не просто на какое-то время, а в целом изменить свой образ жизни и пищевые привычки. Об этом сообщает "Общественная Служба Новостей".
Зачастую бывает, что после различных диет и непродолжительного периода занятием спортом человек возвращается к прежнему рациону питания, набирая лишний вес обратно. Именно поэтому важно изменить отношение к своему здоровью и придерживаться его на протяжении всего времени, подчёркивает диетолог.
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