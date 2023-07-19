Диетолог Королёва назвала способ, который поможет не набрать вес после похудения: нужно захотеть

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Маргарита Королёва рассказала, как не набрать вес сразу после похудения.

Фото: shaleny-ravlyk.com

Специалист отмечает, что к похудению нужно подходить комплексно и под наблюдением врача. Не менее важна и мотивационная составляющая. Человек должен хотеть похудеть не просто на какое-то время, а в целом изменить свой образ жизни и пищевые привычки. Об этом сообщает "Общественная Служба Новостей".

Зачастую бывает, что после различных диет и непродолжительного периода занятием спортом человек возвращается к прежнему рациону питания, набирая лишний вес обратно. Именно поэтому важно изменить отношение к своему здоровью и придерживаться его на протяжении всего времени, подчёркивает диетолог.

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