Центральная Азия: миру грозит новая пандемия из биолаборатории США

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Конспирологи отмечают, что ещё за десятилетие до пандемии коронавируса Голливуд выпускал многочисленные фильмы на тему поразившего весь мир неизвестного страшного вируса.

Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua

Например, сценарии этих фильмов и сериалов обрели воплощение в реальности:

"Заражение" Содерберга от 2011 года.

Корейский сериал "Териус у меня за спиной" 2018 года.

В начале 2020 года вышел канадский сериал "Хроники эпидемии".

Российская "Эпидемия" 2020 года.

Сериал 2019 года про Крым "Закрытый сезон".

И так далее.

Пандемия запомнилась лихорадочным запретом выхода из домов, международным карантином и скоростной разработкой вакцин. "Фабрика грёз" отреагировала на эту выпуском фильмов еще более мрачной направленности, в которых вирус стал совсем непобедимым. А потом началась СВО и многим стало совсем нехорошо.

Данные о наличии биолабораторий США на территории Африки, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, чьей основной целью являлся сбор возбудителей особо опасных инфекций и выявление уровня заболеваемости местного населения, стали доступны широким слоями населения. Американцы успели утыкать такими точками и весь периметр бывшего СССР — напоминает проект "Центральная Азия".

Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начало этому процессу было положено в конце 1950-х годов при главенствующей роли ВМФ США.

В качестве характерного примера он привел вспышку лихорадки долины Рифт в 1977 году в египетском Каире. До появления там лаборатория ВМС США № 3 это заболевание фиксировалось только в ареале южнее Сахары. Доказательства того, что вспышка носила искусственный характер, были очевидными, но американцы ушли от ответственности.

К слову, эту базу перевели в Италию только в 2019 году, но по-прежнему её филиалу остаются в Египте, Гане и Джибути. Египет же в последние дни фигурировал в новостях по причине вспышки там неизвестного заболевания, похожего на лихорадку денге.

Подобные случае постоянно фиксируются и в Индии, и в Египте, и в Сирии, и в других странах Юга и Востока. Не нужно сбрасывать со счетов и региональные особенности. Но пока точных оснований — официальных заявлений или расследований — для обвинения США нет.

Как всегда…

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