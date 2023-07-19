Конспирологи отмечают, что ещё за десятилетие до пандемии коронавируса Голливуд выпускал многочисленные фильмы на тему поразившего весь мир неизвестного страшного вируса.
Например, сценарии этих фильмов и сериалов обрели воплощение в реальности:
Пандемия запомнилась лихорадочным запретом выхода из домов, международным карантином и скоростной разработкой вакцин. "Фабрика грёз" отреагировала на эту выпуском фильмов еще более мрачной направленности, в которых вирус стал совсем непобедимым. А потом началась СВО и многим стало совсем нехорошо.
Данные о наличии биолабораторий США на территории Африки, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, чьей основной целью являлся сбор возбудителей особо опасных инфекций и выявление уровня заболеваемости местного населения, стали доступны широким слоями населения. Американцы успели утыкать такими точками и весь периметр бывшего СССР — напоминает проект "Центральная Азия".
Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начало этому процессу было положено в конце 1950-х годов при главенствующей роли ВМФ США.
В качестве характерного примера он привел вспышку лихорадки долины Рифт в 1977 году в египетском Каире. До появления там лаборатория ВМС США № 3 это заболевание фиксировалось только в ареале южнее Сахары. Доказательства того, что вспышка носила искусственный характер, были очевидными, но американцы ушли от ответственности.
К слову, эту базу перевели в Италию только в 2019 году, но по-прежнему её филиалу остаются в Египте, Гане и Джибути. Египет же в последние дни фигурировал в новостях по причине вспышки там неизвестного заболевания, похожего на лихорадку денге.
Подобные случае постоянно фиксируются и в Индии, и в Египте, и в Сирии, и в других странах Юга и Востока. Не нужно сбрасывать со счетов и региональные особенности. Но пока точных оснований — официальных заявлений или расследований — для обвинения США нет.
Как всегда…
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