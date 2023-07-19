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Центральная Азия: миру грозит новая пандемия из биолаборатории США

2:50
Здоровье

Конспирологи отмечают, что ещё за десятилетие до пандемии коронавируса Голливуд выпускал многочисленные фильмы на тему поразившего весь мир неизвестного страшного вируса.

Центральная Азия: миру грозит новая пандемия из биолаборатории США
Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua

Например, сценарии этих фильмов и сериалов обрели воплощение в реальности:

  • "Заражение" Содерберга от 2011 года.
  • Корейский сериал "Териус у меня за спиной" 2018 года.
  • В начале 2020 года вышел канадский сериал "Хроники эпидемии".
  • Российская "Эпидемия" 2020 года.
  • Сериал 2019 года про Крым "Закрытый сезон".
  • И так далее.

Пандемия запомнилась лихорадочным запретом выхода из домов, международным карантином и скоростной разработкой вакцин. "Фабрика грёз" отреагировала на эту выпуском фильмов еще более мрачной направленности, в которых вирус стал совсем непобедимым. А потом началась СВО и многим стало совсем нехорошо.

Данные о наличии биолабораторий США на территории Африки, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, чьей основной целью являлся сбор возбудителей особо опасных инфекций и выявление уровня заболеваемости местного населения, стали доступны широким слоями населения. Американцы успели утыкать такими точками и весь периметр бывшего СССР — напоминает проект "Центральная Азия".

Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начало этому процессу было положено в конце 1950-х годов при главенствующей роли ВМФ США.

В качестве характерного примера он привел вспышку лихорадки долины Рифт в 1977 году в египетском Каире. До появления там лаборатория ВМС США № 3 это заболевание фиксировалось только в ареале южнее Сахары. Доказательства того, что вспышка носила искусственный характер, были очевидными, но американцы ушли от ответственности.

К слову, эту базу перевели в Италию только в 2019 году, но по-прежнему её филиалу остаются в Египте, Гане и Джибути. Египет же в последние дни фигурировал в новостях по причине вспышки там неизвестного заболевания, похожего на лихорадку денге.

Подобные случае постоянно фиксируются и в Индии, и в Египте, и в Сирии, и в других странах Юга и Востока. Не нужно сбрасывать со счетов и региональные особенности. Но пока точных оснований — официальных заявлений или расследований — для обвинения США нет.

Как всегда…

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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