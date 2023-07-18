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Кардиолог Харкин назвала факторы, вызывающие инфаркт в молодом возрасте

0:49
Здоровье

Одним из важнейших факторов риска сердечного приступа в молодом возрасте является наследственность. Какие ещё факторы способны довести до инфаркта, рассказала кардиолог Николь Харкин. Об этом пишет HuffPost.

Кардиолог Харкин назвала факторы, вызывающие инфаркт в молодом возрасте
Фото: Fotodom.ru

По словам специалиста, перенёсшие инфаркт молодые люди могли бы его предотвратить, если бы регулярно проходили обследование сердца.

Боль в груди Харкин рекомендовала никогда не игнорировать, назвав её веским поводом для обращения к врачу.

Провоцирующими сердечный приступ факторами кардиолог также назвала курение, употребление большого количества обработанного мяса и хронический недосып.

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ИНФАРКТ в 35: почему катастрофа может грозить молодым?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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