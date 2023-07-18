Одним из важнейших факторов риска сердечного приступа в молодом возрасте является наследственность. Какие ещё факторы способны довести до инфаркта, рассказала кардиолог Николь Харкин. Об этом пишет HuffPost.
По словам специалиста, перенёсшие инфаркт молодые люди могли бы его предотвратить, если бы регулярно проходили обследование сердца.
Боль в груди Харкин рекомендовала никогда не игнорировать, назвав её веским поводом для обращения к врачу.
Провоцирующими сердечный приступ факторами кардиолог также назвала курение, употребление большого количества обработанного мяса и хронический недосып.
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