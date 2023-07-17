Врач Мартынова перечислила опасные вирусы, которые передаются через слюну

Парадонтолог, врач высшей категории Елена Мартынова рассказала, какие опасные заболевания передаются через слюну.

Фото: karies.pro

Специалист отмечает, что в слюне человека содержится до 800 видов различных патогенов. Дело в том, что в полости рта находится самая комфортная среда для развития бактерий и вирусов. Именно поэтому при нарушении микрофлоры человек может заразиться опасными вирусами и инфекциями, сообщает РИАМО.

Мартынова подчеркнула, что наиболее опасные вирусы — это вирусы герпеса, мононуклеоз, вирус Эпштейна-Барра, вирус папилломы человека, а также вирусный менингит.

К факторам нарушения микрофлоры полости рта относятся стресс, травма слизистой рта, воспаление дёсен и хронические заболевания. Чтобы избежать серьёзных последствий специалист рекомендует посещать стоматолога раз в полгода. Кроме того, важно сократить употребление сахара и сладких напитков, которые способствуют размножению бактерий.

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