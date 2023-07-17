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Врач Мартынова перечислила опасные вирусы, которые передаются через слюну

Здоровье

Парадонтолог, врач высшей категории Елена Мартынова рассказала, какие опасные заболевания передаются через слюну.

Врач Мартынова перечислила опасные вирусы, которые передаются через слюну
Фото: karies.pro

Специалист отмечает, что в слюне человека содержится до 800 видов различных патогенов. Дело в том, что в полости рта находится самая комфортная среда для развития бактерий и вирусов. Именно поэтому при нарушении микрофлоры человек может заразиться опасными вирусами и инфекциями, сообщает РИАМО.

Мартынова подчеркнула, что наиболее опасные вирусы — это вирусы герпеса, мононуклеоз, вирус Эпштейна-Барра, вирус папилломы человека, а также вирусный менингит.

К факторам нарушения микрофлоры полости рта относятся стресс, травма слизистой рта, воспаление дёсен и хронические заболевания. Чтобы избежать серьёзных последствий специалист рекомендует посещать стоматолога раз в полгода. Кроме того, важно сократить употребление сахара и сладких напитков, которые способствуют размножению бактерий.

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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