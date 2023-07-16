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РГ: эксперты рассказали, что делать, когда во время лечения причинён вред здоровью

1:35
Здоровье

Специалисты страховой компании будут представлять интересы пациента в споре с медицинской организацией — на досудебной стадии и в суде, если его права действительно нарушены. Об этом пишет "Российская газета".

РГ: эксперты рассказали, что делать, когда во время лечения причинён вред здоровью
Фото: kp.ru

О том, что реагировать на обращения и жалобы пациентов — прямая обязанность страховых медицинских организаций, работающих в системе ОМС, знают немногие. Страховщики проводят экспертизу качества оказанной медпомощи, и именно это заключение используется как основание для претензии, отметила Надежда Гришина.

По её словам, решить спор можно, обратившись в суд рамках гражданского судопроизводства. Пациент, пострадавший из-за оказания некачественной медпомощи, вправе подать иск о возмещении вреда, причиненного его здоровью, на основании Гражданского кодекса.

Самый суровый вариант для врачей — решение спора с медицинской организацией в уголовном процессе. Здесь личную ответственность несёт именно медицинский работник.

Во многом рост жалоб на них в правоохранительные органы связан с отсутствием механизма оперативной выплаты пострадавшим достойной денежной суммы, добавил замруководителя Главного управления криминалистики СК РФ Анатолий Сазонов.

"Во многих зарубежных странах уголовного преследования врачей не существует. Потому что следствие — процесс трудный и длительный, а вот механизм выплат, причем достойных, там работает идеально", — заключил эксперт.

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ОМС. КАКИЕ УСЛУГИ ПОЛОЖЕНЫ БЕСПЛАТНО ПО ПОЛИСУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДСТРАХОВАНИЯ?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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