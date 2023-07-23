Диетолог Уилкинсон перечислил фрукты для борьбы с высоким холестерином

Все знают о вреде холестерина и его связи с возрастанием риска инсульта и сердечного приступа. Поэтому важно ограничивать потребление продуктов, способствующих его образованию. Консультант-диетолог Freshcano, Шона Уилкинсон, также рекомендует употреблять фрукты, которые помогают снизить уровень холестерина. Да, такие фрукты существуют.

Фото: mpmo.ru

Врач советует людям употреблять персики чаще.

"Эти фрукты являются отличным источником клетчатки и при этом содержат мало насыщенных жиров. Согласно исследованию 2013 года, персики были одними из фруктов, которые способствовали снижению уровня холестерина за счет содержания флавоноидов и стильбена", — пишет Daily Express.

Кроме того, много таких веществ содержатся в яблоках, грушах и сливах. Среди овощей наиболее полезными в борьбе с холестерином являются корень лотоса и таро.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.