Все знают о вреде холестерина и его связи с возрастанием риска инсульта и сердечного приступа. Поэтому важно ограничивать потребление продуктов, способствующих его образованию. Консультант-диетолог Freshcano, Шона Уилкинсон, также рекомендует употреблять фрукты, которые помогают снизить уровень холестерина. Да, такие фрукты существуют.
Врач советует людям употреблять персики чаще.
"Эти фрукты являются отличным источником клетчатки и при этом содержат мало насыщенных жиров. Согласно исследованию 2013 года, персики были одними из фруктов, которые способствовали снижению уровня холестерина за счет содержания флавоноидов и стильбена", — пишет Daily Express.
Кроме того, много таких веществ содержатся в яблоках, грушах и сливах. Среди овощей наиболее полезными в борьбе с холестерином являются корень лотоса и таро.
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