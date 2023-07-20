По мнению врачей, чеснок является одним из наиболее полезных продуктов для здоровья сердечно-сосудистой системы. Благодаря антикоагулянту алицину, который содержится в нем, он помогает предотвращать образование тромбов и разжижает кровь, утверждают медицинские эксперты Pravda.Ru.
Чтобы получить максимальную пользу от чеснока, его следует давить, а не измельчать, чтобы высвободить ферменты и алицин. Затем чеснок можно слегка обжарить, так как тепловая обработка также способствует выделению алицина.
Кроме того, кислые продукты, такие как помидоры, сыр фета и оливковое масло, смешанные с раздавленным чесноком, также помогают активизировать выделение этого вещества.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.