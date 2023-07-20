Чеснок лучше всего разжижает кровь и помогает сосудам

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению врачей, чеснок является одним из наиболее полезных продуктов для здоровья сердечно-сосудистой системы. Благодаря антикоагулянту алицину, который содержится в нем, он помогает предотвращать образование тромбов и разжижает кровь, утверждают медицинские эксперты Pravda.Ru.

Фото: 77.rospotrebnadzor.ru

Чтобы получить максимальную пользу от чеснока, его следует давить, а не измельчать, чтобы высвободить ферменты и алицин. Затем чеснок можно слегка обжарить, так как тепловая обработка также способствует выделению алицина.

Кроме того, кислые продукты, такие как помидоры, сыр фета и оливковое масло, смешанные с раздавленным чесноком, также помогают активизировать выделение этого вещества.

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