Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА Новости: неприятный сюрприз разозлил Зеленского на саммите НАТО
РИА Новости: российская экономика показала внезапный рост в 2023 году
Астролог проинформировала россиян, какая мотивация заняться спортом нужна разным знакам зодиака
Марочко: Киев перебрасывает спецгруппы иностранных наёмников на Купянское направление
Антонов: саммит НАТО показал настрой альянса на концентрацию войск у границ России
Что такое стоматы и как они влияют на растения
AP: последовательница серийного убийцы Чарльза Мэнсона вышла на свободу спустя полвека
Самая популярная марка нефти РФ достигла санкционного потолка благодаря Саудовской Аравии
Фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале не спасёт приезд Аллы Пугачёвой

Сомнолог Завалко: недостаток сна может привести к ожирению, диабету и сердечным заболеваниям

1:32
Здоровье

У людей, которые регулярно испытывают недостаток сна, снижается работоспособность, мотивация, также они попадают в группу риска по многим заболеваниям, заявила Pravda.Ru врач-сомнолог Ирина Завалко.

Сомнолог Завалко: недостаток сна может привести к ожирению, диабету и сердечным заболеваниям
Фото: Unsplash

"Время от времени испытывают проблемы со сном где-то 25% людей. Последние два-три года в силу всяких событий стало до 50% людей страдать время от времени нарушением сна", — отметила специалист.

Особенно это касается, подчеркнула она, офисных клерков или трудящихся на сменной работе.

"В долгосрочной перспективе регулярный недосып повышает риск нарушения обмена веществ в сторону набора веса и ожирения, нарушения толерантности к глюкозе — сахарный диабет, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе артериальной гипертензии, риск депрессии в медицинском понимании. Так же увеличивается риск онкологических заболеваний. Сейчас появляется информация, что нейродегенеративные заболевания могут развиваться с большей вероятностью", — перечислила Завалко.

Это не значит, уточнила врач, что невысыпающийся человек всем заболеет, но его шансы вырастают.

"Основным методом лечения бессонницы являются не лекарственные, не снотворные и не другие медицинские препараты, а когнитивно-поведенческая терапия. Это особый метод, направленный на изменение поведения в плане сна и бессонницы", — резюмировала сомнолог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Из-под земли достал: Китай преподал жёсткий урок США и Европе

Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".

РИА Новости: Китай дал жёсткий ответ на действия ЕС и США
РФ готовит экономический ответ по итогам саммита НАТО в Вильнюсе
Вильнюс: НАТО даст Украине больше современного оружия, Россия готовит санкции
Зеленский привёл в ярость делегацию США заявлением о НАТО и Украине
Почему Зеленского не ликвидировали, объяснил полковник ГРУ
Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин Военная форма — наследница гражданской одежды Сергей Лебедев
Шукшина разместила пост о "хамстве" Эрдогана
Почему Китай скупает природный газ в огромных объёмах
"Серьёзное оружие": эксперт оценил французские ракеты SCALP
"Серьёзное оружие": эксперт оценил французские ракеты SCALP
Последние материалы
Учёные Montreal University назвали женские профессии, провоцирующие рак яичников
The Washington Times: президент Байден — патологический лжец
Германия нашла новые улики на связываемой с подрывом "Северных потоков" яхте
Рогов назвал "нелепым мифом" неуязвимость немецких танков Leopard: "Пиар и реклама"
Поляки попросили Дуду не позорить их на саммите НАТО: "Стыдно за пана"
Подгузники помогут вашим дачным посадкам расти лучше
Aftonbladet: в Швеции решили сжечь устав НАТО вместо Корана на акции протеста
Многодетному отцу из Екатеринбурга пришла повестка в военкомат
Туриста из России удивило качество обслуживания в пансионате в Сочи
Гражданка РФ объяснила, почему захотела сбежать из пятизвёздочного отеля в Турции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников