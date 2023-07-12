Сомнолог Завалко: недостаток сна может привести к ожирению, диабету и сердечным заболеваниям

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У людей, которые регулярно испытывают недостаток сна, снижается работоспособность, мотивация, также они попадают в группу риска по многим заболеваниям, заявила Pravda.Ru врач-сомнолог Ирина Завалко.

Фото: Unsplash

"Время от времени испытывают проблемы со сном где-то 25% людей. Последние два-три года в силу всяких событий стало до 50% людей страдать время от времени нарушением сна", — отметила специалист.

Особенно это касается, подчеркнула она, офисных клерков или трудящихся на сменной работе.

"В долгосрочной перспективе регулярный недосып повышает риск нарушения обмена веществ в сторону набора веса и ожирения, нарушения толерантности к глюкозе — сахарный диабет, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе артериальной гипертензии, риск депрессии в медицинском понимании. Так же увеличивается риск онкологических заболеваний. Сейчас появляется информация, что нейродегенеративные заболевания могут развиваться с большей вероятностью", — перечислила Завалко.

Это не значит, уточнила врач, что невысыпающийся человек всем заболеет, но его шансы вырастают.

"Основным методом лечения бессонницы являются не лекарственные, не снотворные и не другие медицинские препараты, а когнитивно-поведенческая терапия. Это особый метод, направленный на изменение поведения в плане сна и бессонницы", — резюмировала сомнолог.

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