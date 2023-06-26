Эндокринолог рассказала, о каких болезнях говорят отёки ног, рук, лица и "мешки" под глазами

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, почему опасно принимать мочегонные средства при отёках.

Фото: архив

Медик объяснила, что причиной появления отёков может быть нехватка воды в летнее время. Организм, по словам врача, начинает запасать воду в межклеточном пространстве.

Павлова подчеркнула, что бывают и другие более серьёзные причны отёчности, псэтому не стоит бездумно бороться с этим явлением с помощью мочегонных препаратов.

Она отметила, что отёки могут свидетельствовать о сердечно-сосудистых заболеваниях (отекают икры и ступни), проблемах с щитовидной железой (отекают руки), патологии почек (отёкает лицо, появляются мешки под глазами).

По словам эндокринолога, отёчность может говорить и о недостатке белка в пище.

"Отёки могут развиваться на фоне аллергических реакций и даже инфекционных болезней", — написала медик в своём Telegram-канале.

Павлова предупредила, что бездумный приём мочегонных препаратов может привести к необратимым изменениям тканей почек и к остановке сердца.

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