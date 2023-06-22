Врач-эндокринолог назвал главные ошибки диабетиков

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с Pravda.Ru рассказал, как некоторые пациенты, страдающие диабетом, усугубляют своё состояние.

Фото: https://i.thehealthypost.com/

Врач отметил, что люди, больные диабетом, делятся на два типа — инсулинозависимые и инсулиннезависимые.

"Первый чаще возникает в детском возрасте, в юношеском. Второй — у зрелых людей как осложнение ожирения", — объяснил врач.

Калинчев рассказал, что типичной ошибкой диабетиков является легкомысленное отношение к своей болезни.

"Люди не осознают серьёзности и опасности своего заболевания и относятся к лечению несерьёзно. Соответственно, они нерегулярно принимают лекарства, которые им врачи назначили, не проходят плановых обследований", — отметил врач.

Эндокринолог подчеркнул, что многих осложнений удалось бы избежать, если бы пациенты осознавали серьёзность своего положения.

"Если человек нерегулярно принимает таблетки, не следит за уровнем гликемии крови, то у него случаются эпизоды высокого сахара и низкого сахара", — рассказал медик.

Врач уверен, что такую халатность нельзя объяснить финансовыми трудностями, так как медикаменты больным сахарным диабетом предоставляют бесплатно.

Ранее эндокринолог Наталья Балашова рассказала, какую сладость можно употреблять больным диабетом.

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