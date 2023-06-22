Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Хоккеист "Витязя" Георгий Савин разбился насмерть, упав с 18-го этажа
Шольц вновь не оставил Киеву шанса стать членом НАТО
Волочкова защитила Кравченко, которую обвинили в алкоголизме, призвав не лезть "в чужие бокалы и постели"
Reseau International: французы после слов Путина и Лаврова почувствовали изменение в тоне русских
Пять деталей раздавленного водой батискафа "Титан" нашли на дне около "Титаника"
Bild*: в Германии поведали об "ужасном сценарии" для ВСУ от российских военных
Украинский аналитик Монтян объяснила нюанс, который сводит на нет 11-й пакет санкций ЕС
Пожаловавшегося на размещение в коридоре красноярца "выгнали" из больницы
В Республике Хакасия выпал град размером с куриное яйцо

Врач-эндокринолог назвал главные ошибки диабетиков

1:29
Здоровье

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с Pravda.Ru рассказал, как некоторые пациенты, страдающие диабетом, усугубляют своё состояние.

Врач-эндокринолог назвал главные ошибки диабетиков
Фото: https://i.thehealthypost.com/

Врач отметил, что люди, больные диабетом, делятся на два типа — инсулинозависимые и инсулиннезависимые.

"Первый чаще возникает в детском возрасте, в юношеском. Второй — у зрелых людей как осложнение ожирения", — объяснил врач.

Калинчев рассказал, что типичной ошибкой диабетиков является легкомысленное отношение к своей болезни.

"Люди не осознают серьёзности и опасности своего заболевания и относятся к лечению несерьёзно. Соответственно, они нерегулярно принимают лекарства, которые им врачи назначили, не проходят плановых обследований", — отметил врач.

Эндокринолог подчеркнул, что многих осложнений удалось бы избежать, если бы пациенты осознавали серьёзность своего положения.

"Если человек нерегулярно принимает таблетки, не следит за уровнем гликемии крови, то у него случаются эпизоды высокого сахара и низкого сахара", — рассказал медик.

Врач уверен, что такую халатность нельзя объяснить финансовыми трудностями, так как медикаменты больным сахарным диабетом предоставляют бесплатно.

Ранее эндокринолог Наталья Балашова рассказала, какую сладость можно употреблять больным диабетом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Первые симптомы сахарного диабета
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Врач назвала полезные для здоровья алкогольные напитки

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Сумарокова объяснила пользу вина и коньяка для здоровья человека.

Гастроэнтеролог Сумарокова: вино и коньяк могут быть полезными для здоровья человека
Sky News: капитан батискафа "Титан" называл время на буксире самой опасной частью миссии
Раскрыт главный страх капитана пропавшего батискафа "Титан"
Муж онкобольной Заворотнюк лишился дохода
Признали поражение: Запад возобновляет сотрудничество с Россией
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Враг на технике НАТО начал наступление у Орехова: ВС РФ отбивают атаку
Они просто уснут: стало известно, на что похожа смерть в затонувшем батискафе
Дефекты могли стать причиной крушения батискафа "Титан" — исследователь Инзарцев
Дефекты могли стать причиной крушения батискафа "Титан" — исследователь Инзарцев
Последние материалы
Волочкова защитила Кравченко, которую обвинили в алкоголизме, призвав не лезть "в чужие бокалы и постели"
Reseau International: французы после слов Путина и Лаврова почувствовали изменение в тоне русских
Пять деталей раздавленного водой батискафа "Титан" нашли на дне около "Титаника"
Bild*: в Германии поведали об "ужасном сценарии" для ВСУ от российских военных
Украинский аналитик Монтян объяснила нюанс, который сводит на нет 11-й пакет санкций ЕС
Пожаловавшегося на размещение в коридоре красноярца "выгнали" из больницы
В Республике Хакасия выпал град размером с куриное яйцо
19FortyFive: шансы Украины на победу катастрофически малы, потому что Россия обладает важными преимуществами
Канделаки обратилась к Симоньян после слухов об их вражде: По-грузински ты матом так и не научилась ругаться
Популярный курорт назвал туристов одной национальности с ужасным поведением: гадят в садах и дерутся
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников