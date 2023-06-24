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Названа главная опасность сладкого чая

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Здоровье

О вреде употребления чая с сахаром во время простуды предупредила диетолог Маргарита Королёва.

Названа главная опасность сладкого чая
Фото: pixabay. com

"Добавленный сахар, попадая в желудочно-кишечный тракт, способствует размножению патогенной микрофлоры, особенно кандидозной, что негативно сказывается на иммунитете.

Такие процессы брожения, происходящие в кишечнике, могут ослабить работу иммунной системы", — приводит мнение специалиста "Москва 24".

Вместо этого врач рекомендует при лечении предпочитать зелёный чай, воду и незасахаренные клюквенные и малиновые морсы.

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Вот Что Творят Сладости! (Вы Этого Не Знали)
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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