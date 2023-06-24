О вреде употребления чая с сахаром во время простуды предупредила диетолог Маргарита Королёва.
"Добавленный сахар, попадая в желудочно-кишечный тракт, способствует размножению патогенной микрофлоры, особенно кандидозной, что негативно сказывается на иммунитете.
Такие процессы брожения, происходящие в кишечнике, могут ослабить работу иммунной системы", — приводит мнение специалиста "Москва 24".
Вместо этого врач рекомендует при лечении предпочитать зелёный чай, воду и незасахаренные клюквенные и малиновые морсы.
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