Названа главная опасность сладкого чая

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

О вреде употребления чая с сахаром во время простуды предупредила диетолог Маргарита Королёва.

Фото: pixabay. com

"Добавленный сахар, попадая в желудочно-кишечный тракт, способствует размножению патогенной микрофлоры, особенно кандидозной, что негативно сказывается на иммунитете. Такие процессы брожения, происходящие в кишечнике, могут ослабить работу иммунной системы", — приводит мнение специалиста "Москва 24".

Вместо этого врач рекомендует при лечении предпочитать зелёный чай, воду и незасахаренные клюквенные и малиновые морсы.

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