Диетолог Лиза Янг назвала продукты с веществом для молодости и долголетия

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американский диетолог Лиза Янг заявила, что таурин помогает сохранить молодость и продлить жизнь. Много этого вещества находится в морепродуктах и мясе, сказала специалист.

Фото: pixabay.com

По её информации, таурин — антиоксидант, который борется с воспалениями, улучшает работу пищеварения. Вместе с этим Янг отметила, что это вещество способствует выработке энергии, участвует в функционировании иммунитета. Таурин необходим для эффективной работы головного мозга, глаз, нервной и мышечной систем, добавила эксперт.

Диетолог в беседе с New York Post назвала следующие продукты, в составе которых есть достаточно таурина:

гребешки, мидии, креветки, осьминоги, устрицы,

почти все виды мяса,

водоросли нори.

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