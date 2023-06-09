Science: добавление в пищу таурина может увеличить продолжительность жизни

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно результатам исследования, проведённого группой учёных из разных стран, добавление в пищу аминокислоты таурин может способствовать увеличению продолжительности жизни, говорится в материале, опубликованном в издании Science.

Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa

С возрастом у людей и животных снижается способность к синтезу этой аминокислоты. Но таурин является важным компонентом тканей животных и людей (около 0,1 процента массы тела человека) и практически отсутствует в растениях, цитирует материал научного издания РБК.

И люди, и животные способны синтезировать это вещество. Однако с возрастом эта способность снижается и уровень таурина падает примерно на 80 процентов в течение жизни человека.

Авторы исследования отмечают, что уровень таурина снижается у людей с ожирением и диабетом. Но повышается при физических нагрузках.

Кроме того, отмечается, что дополнительный приём таурина может способствовать улучшению здоровья в целом. Есть исследования, которые показали положительный эффект при метаболических и воспалительных заболеваниях у людей.

Эксперименты показали, что дополнительные дозы таурина увеличили медианную продолжительность жизни на 10-23 процента у червей-нематод, на 10-12% у мышей.

У грызунов добавление таурина привело к росту показателей силы, улучшению координации и памяти, к ослаблению многочисленных признаков старения.

Возглавляющий группу исследователей Виджай Ядав из Колумбийского университета подчеркнул, что ранее проведённые исследования показали, что на людей дополнительный таурин также оказывает положительное воздействие.

При этом он особо отметил, что не рекомендует принимать таурин для борьбы со старением, пока клинические испытания не подтвердят его безопасность и эффективность. Пока исследования не объясняют механизм воздействия таурина.

Учёные намерены продолжить исследования, уже с участием людей. Виджай Ядав настроен оптимистично: "Это молекула, которая, возможно, поможет людям жить здоровее и дольше".

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