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Гепатолог Южнова: каждый третий взрослый живёт со смертельным заболеванием печени

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Здоровье

Врач-гепатолог Алла Южнова рассказала об опасном заболевании печени, с которым живёт каждый третий человек.

Специалист отмечает, что болезнь печени в последней стадии может быть крайне опасной для жизни человека. Однако не все догадываются о наличии проблем с органом, поскольку на ранних стадиях развития заболевание может не иметь явные симптомы. Об этом сообщает "МедикФорум".

Согласно недавним исследованиям, каждый третий человек страдает "тихим убийцей", то есть смертельной болезнью печени. Последствия данного заболевания могут привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, онкологии и сахарному диабету второго типа.

К факторам развития метаболической жировой болезни печени относятся ожирение, повышенный уровень сахара и холестерина в крови. Все это связано с неправильным образом жизни, отмечает эксперт.

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Супереда для печени. Продукты-защитники. "Жить здорово"
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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