Эндокринолог Александр Юрочкин перечислил причины, по которым возникает желание постоянно поглощать пищу.
Специалист отмечает, что существует три распространённых причины, из-за которых возникает сильное желание постоянно есть. Об этом сообщает "МедикФорум".
В первую очередь такое состояние может быть вызвано недосыпом. Юрочкин подчёркивает, что на следующий день после недосыпа человек начинает употреблять больше калорий.
Также на постоянную тягу к пище может влиять большое количество углеводов, потребляемые на ужин. Этому способствует и недостаточное питьё воды, отмечает эксперт.
К другим причинам, из-за которых не ослабевает голод, относятся большое употребления алкоголя накануне, а также плохое жевание.
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