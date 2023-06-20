Эндокринолог Юрочкин назвал три причины, из-за которых постоянно хочется есть

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Александр Юрочкин перечислил причины, по которым возникает желание постоянно поглощать пищу.

Фото: thevoicemag.ru

Специалист отмечает, что существует три распространённых причины, из-за которых возникает сильное желание постоянно есть. Об этом сообщает "МедикФорум".

В первую очередь такое состояние может быть вызвано недосыпом. Юрочкин подчёркивает, что на следующий день после недосыпа человек начинает употреблять больше калорий.

Также на постоянную тягу к пище может влиять большое количество углеводов, потребляемые на ужин. Этому способствует и недостаточное питьё воды, отмечает эксперт.

К другим причинам, из-за которых не ослабевает голод, относятся большое употребления алкоголя накануне, а также плохое жевание.

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