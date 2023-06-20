Невролог Василенко назвала продукты из-за которых начинается мигрень

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Невролог Марина Василенко поделилась информацией о том, что некоторые напитки и продукты могут вызывать мигрень.

Фото: mos.ru

Например, при употреблении пищи, содержащей тирамин, сосуды расширяются, а кровяное давление повышается. Тирамин присутствует в различных сортах сыра (моцарелла, бри, голубой сыр, чеддер), квашеной капусте и чайном грибе.

Напитки и продукты, содержащие кофеин, могут спровоцировать головные боли. Если вы страдаете от мигрени, стоит ограничить или полностью исключить кофе, колу, чай и шоколад из рациона.

Алкоголь также является провокатором мигрени из-за содержания дубильных веществ. Не рекомендуется увлекаться красным вином, виски и игристыми напитками, как отмечает врач Марина Василенко в интервью РИАМО.

Кроме того, следует быть осторожными с продуктами, содержащими глутамат натрия, такими как различные виды снеков, сосисок, колбасы, соусов и других продуктов.

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