Невролог Марина Василенко поделилась информацией о том, что некоторые напитки и продукты могут вызывать мигрень.
Например, при употреблении пищи, содержащей тирамин, сосуды расширяются, а кровяное давление повышается. Тирамин присутствует в различных сортах сыра (моцарелла, бри, голубой сыр, чеддер), квашеной капусте и чайном грибе.
Напитки и продукты, содержащие кофеин, могут спровоцировать головные боли. Если вы страдаете от мигрени, стоит ограничить или полностью исключить кофе, колу, чай и шоколад из рациона.
Алкоголь также является провокатором мигрени из-за содержания дубильных веществ. Не рекомендуется увлекаться красным вином, виски и игристыми напитками, как отмечает врач Марина Василенко в интервью РИАМО.
Кроме того, следует быть осторожными с продуктами, содержащими глутамат натрия, такими как различные виды снеков, сосисок, колбасы, соусов и других продуктов.
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