Врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Pravda.Ru заявила, что некоторые специи положительно влияют на работу головного мозга.
"В шафране содержатся витамины группы В, калий, магний, цинк и медь. В составе куркумы есть куркумин, который сдерживает развитие изменений в головном мозге, вызывающих болезнь Альцгеймера", — отметила эксперт.
Вместе с этим она сообщила о ноотропным эффекте женьшеня. Он стимулирует клетки мозга, улучшает концентрацию и когнитивные возможности, объяснила специалист.
"Мускатный орех содержит психоактивное вещество миристицин, который стимулирует нервную систему. Тимьян богат медью, железом, марганцем, магнием, благотворно влияет на нервную систему", — подчеркнула собеседница издания.
По её словам, ухудшать работу мозга может перец чили.
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