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Диетолог Русакова назвала пять улучшающих работу мозга специй

0:58
Здоровье

Врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Pravda.Ru заявила, что некоторые специи положительно влияют на работу головного мозга.

Диетолог Русакова назвала пять улучшающих работу мозга специй
Фото: mosoah.com

"В шафране содержатся витамины группы В, калий, магний, цинк и медь. В составе куркумы есть куркумин, который сдерживает развитие изменений в головном мозге, вызывающих болезнь Альцгеймера", — отметила эксперт.

Вместе с этим она сообщила о ноотропным эффекте женьшеня. Он стимулирует клетки мозга, улучшает концентрацию и когнитивные возможности, объяснила специалист.

"Мускатный орех содержит психоактивное вещество миристицин, который стимулирует нервную систему. Тимьян богат медью, железом, марганцем, магнием, благотворно влияет на нервную систему", — подчеркнула собеседница издания.

По её словам, ухудшать работу мозга может перец чили.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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