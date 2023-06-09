Невролог Татьяна Родионова назвала первые признаки опухоли головного мозга

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Развитие опухолевого процесса могут спровоцировать радиация, воздействие токсических веществ, плохая экология, черепно-мозговые травмы, нарушения работы иммунной системы. Об этом сообщила врач-невролог Татьяна Родионова.

Фото: https://energyperformancelighting.com/

Первые симптомы опухоли головного мозга начинают проявляться, когда новообразование сдавливает окружающие ткани. К классическим признакам относятся эпизодическая слабость в руке или ноге, нарушение слуха, звон в ушах и головокружение.

"Под воздействием выделяемых опухолью гормонов быстро и очень существенно изменяется структура костей лицевого черепа: увеличиваются нос, скулы, челюсть. Не заметить это невозможно", — отметила Родионова в беседе с порталом "Амител".

Также бывают и необычные симптомы. Некоторые пациенты начинают ощущать запахи, которых нет на самом деле, или видят цветовые галлюцинации.

"Могут преследовать дежавю — ощущения, что происходящее уже когда-то случалось, но при этом человек не может вспомнить, когда и как", — указала невролог.

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