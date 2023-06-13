Заведующий кафедрой экологии человека и гигиены окружающей среды Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал новость о революционном открытии учёных из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Американские эксперты доказали, что антигистаминный препарат "Клемастин” положительно влияет на состояние центральной нервной системы у граждан, больных рассеянным склерозом.
Онищенко признал, что любая подвижка в направлении борьбы с рассеянным склерозом очень радует и обнадёживает.
"Дай Бог им успехов. Полностью ликвидировать склероз, конечно, будет нельзя, но это точно будет давать эффект. Пока непонятно на основе чего и по какому принципу этот препарат создан”, — сказал Онищенко в беседе с Общественной Службой Новостей.
При этом, по словам врача, улучшение соотношения количества жидкости, о котором говорят американские исследователи, несколько противоречиво, и уж точно не позволяет говорить, что найдено средство для полного излечения рассеянного склероза.
Однако исследование экспертов США в любом случае внушает оптимизм, и даже небольшое продвижение вперёд в этом плане очень радует.
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