Онищенко назвал открытие учёных США шагом к победе над рассеянным склерозом

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заведующий кафедрой экологии человека и гигиены окружающей среды Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал новость о революционном открытии учёных из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Фото: ya.ru

Американские эксперты доказали, что антигистаминный препарат "Клемастин” положительно влияет на состояние центральной нервной системы у граждан, больных рассеянным склерозом.

Онищенко признал, что любая подвижка в направлении борьбы с рассеянным склерозом очень радует и обнадёживает.

"Дай Бог им успехов. Полностью ликвидировать склероз, конечно, будет нельзя, но это точно будет давать эффект. Пока непонятно на основе чего и по какому принципу этот препарат создан”, — сказал Онищенко в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом, по словам врача, улучшение соотношения количества жидкости, о котором говорят американские исследователи, несколько противоречиво, и уж точно не позволяет говорить, что найдено средство для полного излечения рассеянного склероза.

Однако исследование экспертов США в любом случае внушает оптимизм, и даже небольшое продвижение вперёд в этом плане очень радует.

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Рассеянный склероз: что это и как с ним бороться