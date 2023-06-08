Медики рассказали, что проблемы со зрением и мочевым пузырем могут быть признаком рассеянного склероза

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медики перечислили симптомы, которые могут указывать на рассеянный склероз.

Фото: m24.ru

Специалисты Национального общества рассеянного склероза (National Multiple Sclerosis Society) отмечают, что симптомы рассеянного склероза могут быть изменчивы и непредсказуемы. Например, у одного человека может проявиться один наиболее распространённый симптом заболевания, а у другого человека гораздо больше. Об этом сообщает "МедикФорум".

К наиболее распространённым симптомам рассеянного склероза относятся усталость и трудности во время ходьбы (слабость, подергивания, потерю равновесия, сенсорный дефицит). Также на заболевание могут указывать проблемы со зрением и мочевым пузырём, отмечают неврологи.

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Рассеянный склероз - причины, симптомы, диагностика, лечение