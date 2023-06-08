Медики перечислили симптомы, которые могут указывать на рассеянный склероз.
Специалисты Национального общества рассеянного склероза (National Multiple Sclerosis Society) отмечают, что симптомы рассеянного склероза могут быть изменчивы и непредсказуемы. Например, у одного человека может проявиться один наиболее распространённый симптом заболевания, а у другого человека гораздо больше. Об этом сообщает "МедикФорум".
К наиболее распространённым симптомам рассеянного склероза относятся усталость и трудности во время ходьбы (слабость, подергивания, потерю равновесия, сенсорный дефицит). Также на заболевание могут указывать проблемы со зрением и мочевым пузырём, отмечают неврологи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.