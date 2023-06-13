Врач-диетолог Анжелика Дюваль сообщила, что следует есть на завтрак

2:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существуют два противоположных мнения относительно того, что есть на завтрак. Некоторые специалисты говорят о том, что утром важна детоксикация печени. В связи с этим они советуют начинать день со стакана воды с лимоном и не нагружать организм жирами до обеда. Другие эксперты рекомендуют плотно завтракать, включая в первый приём пищи белки, жиры, углеводы. Врач-диетолог, травница Анжелика Дюваль в беседе с Pravda.Ru рассказала о том, что следует есть по утрам.

Фото: calcionow.it

Она отметила, что ночь — это период восстановления и самооздоровления организма. В это время не рекомендуется употреблять никакую пищу. Следует есть за два часа до сна, чтобы в течение ночи организм занимался восстановлением, омоложением органов и систем.

Завтрак обязательно должен быть полноценным.

"Это как раз тот самый приём пищи, когда все органы и системы находятся на пике своей работы и могут переваривать спокойно пищу, не изнашиваясь и не растрачивая внутренние ресурсы", — отметила Дюваль.

Она советует пить воду с лимоном утром, так как она помогает смывать ту бактериальную слизь, которая образуется в глотке, в носоглотке в процессе сна, причиной которой является сухой воздух бактерии, которые в нём находятся.

"Мы привыкли чистить зубы, умываться. Стакан воды с утра — это умывание внутренней системы желудочно-кишечного тракта", — подчеркнула травница.

Специалист рекомендует чередовать дни с несладкими белковыми блюдами на завтрак (омлеты, салат с морепродуктами, мясо птицы) со сложными углеводами (кашами, которые отвариваются на воде, с добавлением различных ягод и фруктов).

"Это две разные категории продуктов, которые должны чередоваться в рационе для того, чтобы он был сбалансированным, для того, чтобы мы получали всю пользу", — объяснила Дюваль.

Она отметила, что печень является одним из прекрасных самовосстанавливающихся органов, который не нуждается в каких-либо ежедневных очистительных мерах. Врач-диетолог рекомендует употреблять горькие травы (рукколу, горчицу, хрен), которые будут стимулировать выделение желчи, тем самым устраняя различные застои. Они являются профилактикой образования камней.

Дюваль не рекомендует варить кашу на молоке, потому что в этом случае блюдо теряет свои полезные свойства.

"Молоко при воздействии температуры, под воздействием кислорода окисляется в жиры, это становится не очень правильной едой. Если вы уж такой любитель молока, то лучше добавлять это уже в готовую кашу. Но углеводы нужно варить на воде", — заключила специалист.

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