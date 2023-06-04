Диетолог Пономарёва перечислила гражданам РФ лучшие завтраки для снижения уровня холестерина

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диета может играть важную роль в снижении уровня холестерина. Об этом сообщает врач-диетолог Василиса Пономарёва.

Фото: pixabay.com

Овсянка является одним из лучших завтраков для снижения холестерина, так как содержит растворимую клетчатку. Добавление свежих фруктов, орехов или корицы может придать данному блюду дополнительный аромат.

Рекомендуется ограничивать потребление яиц до одного или двух в день. Для тех, кто хочет более лёгкой альтернативы, стоит попробовать греческий йогурт, пишет "МедикФорум".

При перекусе рекомендуется выбирать цельнозерновые тосты, предпочитая цельнозерновой хлеб белому, так как он содержит больше клетчатки и помогает почувствовать себя более сытым. Смузи также является отличным вариантом, позволяющим получить множество питательных веществ за один приём пищи.

Использование обезжиренного молока или йогурта в сочетании с свежими или замороженными фруктами, шпинатом и семенами чиа может помочь в снижении уровня холестерина.

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