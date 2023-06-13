Как защитить лимон для засыхания

У большинства хозяек в холодильнике обычно найдется лимон. Этот цитрусовый плод используется для приготовления множества блюд и напитков.
Однако иногда не весь лимон расходуется, и оставшаяся часть легко может высохнуть. Чтобы предотвратить это, достаточно проколоть лимон и выдавить нужное количество сока для приготовления блюда.
Что касается разрезанного и уже подсохшего лимона, перед использованием достаточно помочить его в холодной воде, и он восстановит свою сочность.
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