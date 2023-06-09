Преждевременная смерть может прийти от сладких напитков - ученые Гарварда

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведенное учеными из Гарвардского университета, подтвердило связь между потреблением сладких напитков и риском преждевременной смерти. Согласно информации, опубликованной в MedicalXpress, употребление напитков, содержащих сахар, может увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака, что приводит к преждевременной смерти.

Фото: menslife.com

Исследование показало, что если человек употребляет более двух сладких напитков в день, то риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или рака возрастает на 21 процент. Каждая дополнительная порция сладкого напитка увеличивает риск еще на 10 процентов.

Однако замена сахаросодержащих напитков на альтернативы с сахарозаменителями может значительно снизить негативное влияние на здоровье. Таким образом, замена сладких напитков на безалкогольные напитки с низким содержанием сахара или без добавления сахара может способствовать уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также снизить вероятность преждевременной смерти.

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