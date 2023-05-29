Исследования учёных показали, что некоторые продукты могут заменить четыре тысячи шагов в день. Об этом пишет OXFORD ACADEMIC.
В эксперименте участвовали 2380 человек. У них проверяли разные показатели. Каждый из участников предварительно заполнил специальную анкету пищевого поведения.
Оказалось, что люди, в чью ежедневную диету входили по пять овощей и фруктов, показали такое же состояние здоровья и физической активности, как те, кто проходил 4000 шагов в день.
Эксперты объяснили, что продукты способствуют ускорению процесса жиросжигания, а также улучшают обмен веществ.
Исследование не имело научный характер. Нельзя сказать, что здоровое питание способно полностью заменить физические нагрузки и наоборот. Однако можно утверждать, что правильно подобранная диета значительно улучшит результаты активного образа жизни.
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