Существует миф, согласно которому фрукты нельзя есть на ночь, потому что они гниют в кишечнике до утра. Терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова прокомментировала утверждение в беседе с Pravda.Ru.
Она сообщила, что в кишечнике ничего не гниёт.
"Всё перерабатывается. Сначала желудочным соком обрабатывается, затем переходит в двенадцатипёрстную кишку, где уже на частично переваренную пищу начинает действовать кишечный сок, содержащий пищеварительные ферменты, расщепляющие все углеводы, небольшое количество белка, которое есть во фруктах, минимальное. Так что всё усваивается", — объяснила эксперт.
Чернышова отметила, что важно учитывать свой сахарный обмен. Если имеется повышенный уровень глюкозы в крови, нужно встраивать плоды деревьев грамотно в свою диету.
Врач не рекомендует есть никакие фрукты перед сном. Допускается их употребление хотя бы за три-четыре часа до засыпания. Чернышова отметила важность обсуждения с врачом вопросов употребления фруктов, так как это зависит от общего состояния здоровья и пищеварительной системы человека.
"Если есть гастрит или какие-то воспалительные заболевания кишечного тракта, там вообще свежие фрукты не показаны, а только, например, запечённые. Но это всё решается уже сугубо индивидуально", — заключила специалист.
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