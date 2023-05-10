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Врач Чернышова рекомендует употреблять фрукты как минимум за четыре часа до сна

Здоровье

Существует миф, согласно которому фрукты нельзя есть на ночь, потому что они гниют в кишечнике до утра. Терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова прокомментировала утверждение в беседе с Pravda.Ru.

Врач Чернышова рекомендует употреблять фрукты как минимум за четыре часа до сна
Фото: pixabay.com

Она сообщила, что в кишечнике ничего не гниёт.

"Всё перерабатывается. Сначала желудочным соком обрабатывается, затем переходит в двенадцатипёрстную кишку, где уже на частично переваренную пищу начинает действовать кишечный сок, содержащий пищеварительные ферменты, расщепляющие все углеводы, небольшое количество белка, которое есть во фруктах, минимальное. Так что всё усваивается", — объяснила эксперт.

Чернышова отметила, что важно учитывать свой сахарный обмен. Если имеется повышенный уровень глюкозы в крови, нужно встраивать плоды деревьев грамотно в свою диету.

Врач не рекомендует есть никакие фрукты перед сном. Допускается их употребление хотя бы за три-четыре часа до засыпания. Чернышова отметила важность обсуждения с врачом вопросов употребления фруктов, так как это зависит от общего состояния здоровья и пищеварительной системы человека.

"Если есть гастрит или какие-то воспалительные заболевания кишечного тракта, там вообще свежие фрукты не показаны, а только, например, запечённые. Но это всё решается уже сугубо индивидуально", — заключила специалист.

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Фрукты на ночь. Можно ли есть фрукты на ночь?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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