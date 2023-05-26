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Невролог рассказал о пользе лечения с помощью капельниц

1:51
Здоровье

Врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов в беседе с Pravda.Ru рассказал, почему во всём мире набирает популярность лечение с помощью капельниц.

Невролог рассказал о пользе лечения с помощью капельниц
Фото: Wikipedia

Орлов объяснил, что в США и Китае набирают огромную популярность передвижные медицинские кабинеты в виде автобусов, где пациент может сдать элементарные анализы.

После этого ему назначают капельницы в виде уже отработанных коктейлей: anti-age-программа, антивозрастная программа, программа в виде витаминов, от синдрома хронической усталости для повышения работоспособности, для лечения легкий заболеваний типа головной боли, снятия давления, повышения общего жизненного тонуса.

Врач отметил, что противопоказанием к проведению процедур с применением капельницы может быть непереносимость определенных препаратов (включая физраствор) или аллергия.

"Люди, перенесшие инсульт, и не только перенесшие инсульт, а с нарушением мозгового кровообращения, с какими-то изменениями со стороны сосудов головного мозга. То есть 2 раза в год положено применение капельниц с сосудистыми препаратами, с общеукрепляющими по 10 капельниц", — рассказал врач.

Особенно применение капельниц, по словам медика, необходимо при остром панкреатите, остром отравлении, анафилактическом шоке, когда надо человека срочно выводить из этого состояния.

"Это быстро, то есть мы вводим сразу лекарственный препарат в кровеносное русло и тем самым оказываем эффект, не дожидаясь пока, допустим, он всосётся, если мы даём что-то через желудок в виде таблетированных препаратов", — объяснил невролог.

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"Живительные капельницы" так ли они нужны?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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