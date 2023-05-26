MF: онколог Воробьёв объяснил, какие продукты провоцируют риск развития рака

Врач-онколог Андрей Воробьёв рассказал, что если есть в больших количествах продукты с высокой степенью обработки, вероятность развития онкологических заболеваний увеличивается.

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"Негативное влияние продуктов с высокой степенью обработки — это, по сути, влияние безалкогольных напитков и соков, которые употребляются вместе с ними. Другие продукты (например, альтернативы мясу на растительной основе) здесь не играют никакой роли", — говорит врач-онколог Андрей Воробьёв в беседе с "МедикФорумом".

Эксперты утверждают, что для снижения развития онкологии из меню следует исключить промышленные напитки с большим количеством сахара. Учёные сообщили, что сладкие напитки в больших количествах — это верный путь к ожирению, которое способствует возникновению разных видов рака.

Чтобы снизить риск возникновения рака, помимо отказа от сильно обработанных продуктов, Воробьёв посоветовал включать в ежедневное меню больше овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов. Также нужно свести к минимуму употребление полуфабрикатов и фаст-фуда, ограничить количество колбасы и красного мяса, которое желательно есть не чаще трёх раз в неделю.

Онколог ещё раз призвал отказаться от газированных и подслащенных напитков, ограничить потребление фруктовых соков и полностью избегать алкоголя.

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