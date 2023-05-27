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Эксперты Роскачества раскрыли шесть мифов о похудении

1:43
Здоровье

Эксперты Роскачества в Telegram-канале ведомства развенчали шесть распространённых заблуждений о похудении.

Эксперты Роскачества раскрыли шесть мифов о похудении
Фото: Fotodom.ru
  • Многие считают, что замена сахара фруктами поможет снизить вес. Однако это неверно, поскольку фрукты также содержат фруктозу и глюкозу, которые в совокупности образуют обычный сахар.
  • При похудении люди часто прибегают к продуктам с "отрицательной калорийностью", таким как сельдерей, огурцы, салат айсберг, листовые овощи, травы и брокколи. Однако это миф, поскольку организм тратит от 5 до 30% общей калорийности на переваривание любого продукта.
  • Диета на основе соков и смузи. В таких напитках содержится большое количество простых углеводов, что вызывает резкие скачки уровня сахара в крови и стимулирует выработку инсулина. Регулярные колебания уровня глюкозы заставляют поджелудочную железу работать на пределе и увеличивают риск развития второго типа сахарного диабета.
  • Зелёный чай способствует снижению веса. Это верно, однако результат может составить всего несколько сотен граммов.
  • Идея основывать диету на холодной пище. Предполагается, что организм затратит больше энергии на "подогрев" холодной пищи. Однако это утверждение также не имеет основания, поскольку затраты организма составляют всего 5-10 калорий, и это не поможет снизить вес.
  • Протеиновые коктейли. Белок, содержащийся в таких коктейлях, быстро усваивается и вызывает резкий скачок инсулина в крови, что замедляет процесс сжигания жира.

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10 Мифов о Похудении, в Которые Многие Верят до Сих Пор
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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