Эксперты Роскачества в Telegram-канале ведомства развенчали шесть распространённых заблуждений о похудении.
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Многие считают, что замена сахара фруктами поможет снизить вес. Однако это неверно, поскольку фрукты также содержат фруктозу и глюкозу, которые в совокупности образуют обычный сахар.
При похудении люди часто прибегают к продуктам с "отрицательной калорийностью", таким как сельдерей, огурцы, салат айсберг, листовые овощи, травы и брокколи. Однако это миф, поскольку организм тратит от 5 до 30% общей калорийности на переваривание любого продукта.
Диета на основе соков и смузи. В таких напитках содержится большое количество простых углеводов, что вызывает резкие скачки уровня сахара в крови и стимулирует выработку инсулина. Регулярные колебания уровня глюкозы заставляют поджелудочную железу работать на пределе и увеличивают риск развития второго типа сахарного диабета.
Зелёный чай способствует снижению веса. Это верно, однако результат может составить всего несколько сотен граммов.
Идея основывать диету на холодной пище. Предполагается, что организм затратит больше энергии на "подогрев" холодной пищи. Однако это утверждение также не имеет основания, поскольку затраты организма составляют всего 5-10 калорий, и это не поможет снизить вес.
Протеиновые коктейли. Белок, содержащийся в таких коктейлях, быстро усваивается и вызывает резкий скачок инсулина в крови, что замедляет процесс сжигания жира.
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