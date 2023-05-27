Эксперты Роскачества раскрыли шесть мифов о похудении

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты Роскачества в Telegram-канале ведомства развенчали шесть распространённых заблуждений о похудении.

Фото: Fotodom.ru

Многие считают, что замена сахара фруктами поможет снизить вес . Однако это неверно, поскольку фрукты также содержат фруктозу и глюкозу, которые в совокупности образуют обычный сахар.

. Однако это неверно, поскольку фрукты также содержат фруктозу и глюкозу, которые в совокупности образуют обычный сахар. При похудении люди часто прибегают к продуктам с "отрицательной калорийностью", таким как сельдерей, огурцы, салат айсберг, листовые овощи, травы и брокколи. Однако это миф, поскольку организм тратит от 5 до 30% общей калорийности на переваривание любого продукта.

таким как сельдерей, огурцы, салат айсберг, листовые овощи, травы и брокколи. Однако это миф, поскольку организм тратит от 5 до 30% общей калорийности на переваривание любого продукта. Диета на основе соков и смузи . В таких напитках содержится большое количество простых углеводов, что вызывает резкие скачки уровня сахара в крови и стимулирует выработку инсулина. Регулярные колебания уровня глюкозы заставляют поджелудочную железу работать на пределе и увеличивают риск развития второго типа сахарного диабета.

. В таких напитках содержится большое количество простых углеводов, что вызывает резкие скачки уровня сахара в крови и стимулирует выработку инсулина. Регулярные колебания уровня глюкозы заставляют поджелудочную железу работать на пределе и увеличивают риск развития второго типа сахарного диабета. Зелёный чай способствует снижению веса . Это верно, однако результат может составить всего несколько сотен граммов.

. Это верно, однако результат может составить всего несколько сотен граммов. Идея основывать диету на холодной пище . Предполагается, что организм затратит больше энергии на "подогрев" холодной пищи. Однако это утверждение также не имеет основания, поскольку затраты организма составляют всего 5-10 калорий, и это не поможет снизить вес.

. Предполагается, что организм затратит больше энергии на "подогрев" холодной пищи. Однако это утверждение также не имеет основания, поскольку затраты организма составляют всего 5-10 калорий, и это не поможет снизить вес. Протеиновые коктейли. Белок, содержащийся в таких коктейлях, быстро усваивается и вызывает резкий скачок инсулина в крови, что замедляет процесс сжигания жира.

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10 Мифов о Похудении, в Которые Многие Верят до Сих Пор