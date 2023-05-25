Аллерголог-иммунолог и гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александр Андреев рассказал, что при работе на огороде важно соблюдать меры предосторожности для защиты от инфекций, передающихся через почву. Он рекомендует придерживаться правил гигиены, регулярно мыть руки, избегать прикосновений к лицу и работать в перчатках.
Во время работы на огороде есть опасность заражения токсоплазмозом. Его переносчиком выступают кошки. Прямой контакт с заражённым животным при этом не обязателен. Достаточно соприкосновения с остатками кошачьих фекалий в земле или песке, пишет Газета.Ru.
При возделывании почвы существует риск заражения мышиной лихорадкой, так как инфекция может попасть в организм через грязные руки, если в земле остались частички экскрементов грызунов.
"Заболевание представляет особую опасность для почек, неслучайно его официальное название — "геморрагическая лихорадка с почечным синдромом", — предостерёг врач.
Также Андреев упомянул столбняк, возбудитель которого попадает в землю с выделениями заражённых птиц и животных.
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