Иммунолог Андреев перечислил гражданам РФ болезни, которыми рискуют заразиться дачники

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аллерголог-иммунолог и гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александр Андреев рассказал, что при работе на огороде важно соблюдать меры предосторожности для защиты от инфекций, передающихся через почву. Он рекомендует придерживаться правил гигиены, регулярно мыть руки, избегать прикосновений к лицу и работать в перчатках.

Фото: https://zelenj.ru/

Во время работы на огороде есть опасность заражения токсоплазмозом. Его переносчиком выступают кошки. Прямой контакт с заражённым животным при этом не обязателен. Достаточно соприкосновения с остатками кошачьих фекалий в земле или песке, пишет Газета.Ru.

При возделывании почвы существует риск заражения мышиной лихорадкой, так как инфекция может попасть в организм через грязные руки, если в земле остались частички экскрементов грызунов.

"Заболевание представляет особую опасность для почек, неслучайно его официальное название — "геморрагическая лихорадка с почечным синдромом", — предостерёг врач.

Также Андреев упомянул столбняк, возбудитель которого попадает в землю с выделениями заражённых птиц и животных.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Токсоплазмоз