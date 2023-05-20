О простых способах избавиться от стресса и снять напряжение рассказало издание The Voice.
Один из способов преодолеть депрессию — гулять на свежем воздухе. Следует выбирать для прогулок маршруты на природе.
Эксперты также рекомендуют бегать. Начинать можно с небольших дистанций и постепенно увеличивать их.
Полезным будет участие в групповых психологических занятиях. Главное — выбрать коллектив, где вы будете чувствовать себя комфортно. Это поможет социализироваться и найти новых друзей.
Также можно попробовать заняться новым видом спорта.
Важно помнить, что здоровый образ жизни включает не только физическую активность. Необходимо также следить за питанием, избегать вредных привычек и поддерживать режим сна.
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