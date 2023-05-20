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The Voice перечислил гражданам РФ способы снять напряжение и избавиться от стресса

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Здоровье

О простых способах избавиться от стресса и снять напряжение рассказало издание The Voice.

The Voice перечислил гражданам РФ способы снять напряжение и избавиться от стресса
Фото: pixabay.com

Один из способов преодолеть депрессию — гулять на свежем воздухе. Следует выбирать для прогулок маршруты на природе.

Эксперты также рекомендуют бегать. Начинать можно с небольших дистанций и постепенно увеличивать их.

Полезным будет участие в групповых психологических занятиях. Главное — выбрать коллектив, где вы будете чувствовать себя комфортно. Это поможет социализироваться и найти новых друзей.

Также можно попробовать заняться новым видом спорта.

Важно помнить, что здоровый образ жизни включает не только физическую активность. Необходимо также следить за питанием, избегать вредных привычек и поддерживать режим сна.

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Как избавиться от стресса?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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