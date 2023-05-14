Учёные NHS обнаружили связь между цветом глаз и вероятностью развития рака

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британские учёные провели ряд исследований, изучили болезни тысяч пациентов и пришли к выводу, что цвет глаз человека может влиять на его предрасположенность к онкологическим заболеваниям.

Фото: Pixabay. com

Специалисты национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS) заявили, что меланома глаза (агрессивная злокачественная опухоль. — Прим. ред.) образуется при слишком быстром размножении пигментных клеток. Обладатели голубых, зелёных и серых глаз попадают в группу риска, отметили учёные. Люди с тёмными глазами меньше других подвержены развитию новообразований сетчатки.

"Дополнительным негативным фактором, связанным с заболеванием, является слишком светлая кожа", — отметил врач-онколог Фёдор Жирков в беседе с "Кубанскими новостями".

Кроме того, учёные NHS доказали, что у пациентов с голубыми глазами чаще встречается базальноклеточная карцинома — злокачественная опухоль кожи.

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