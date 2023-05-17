Эксперты назвали продукты, которые снижают сахар в крови

Многие знают о вреде сахара, который считается сладким "ядом", но, к сожалению, все больше людей страдает от диабета. Однако существуют продукты, которые могут помочь снизить уровень сахара в крови. И самое интересное, они еще и вкусные. Веб-портал TechInsider предоставил список таких продуктов.

Фото: pixabay.com

"Первая помощь при приближении глюкозы к критическому уровню — это овсянка. Она способна снизить уровень сахара в крови, обеспечить ощущение сытости благодаря содержанию клетчатки", — сообщает источник.

Для снижения уровня сахара в крови очень полезно есть греческий йогурт на завтрак. Он богат белками и молочными жирами.

"Для тех, кто уже страдает от диабета или преддиабета, рекомендуется включить в рацион продукты, такие как овес, ячмень, бобовые и свекла, чтобы повысить чувствительность к инсулину. Полезные свойства также имеют некоторые специи, включая корицу, кумин, орегано и карри", — перечисляют эксперты.

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