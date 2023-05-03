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Учёные из РФ нашли простой способ вырастить стволовые клетки человека

0:56
Здоровье

Российские учёные нашли простой способ вырастить стволовые клетки человека. По их словам, лучше всего для этого подойдёт белок кальмара.

Учёные из РФ нашли простой способ вырастить стволовые клетки человека
Фото: https://ru.wikipedia.org/

Учёные Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) и Воронежского государственного университета разработали новый гибкий и прочный каркас, предназначенный для выращивания клеток. Основным материалом для этого каркаса является белок-коллаген, полученный из кальмара.

"Это говорит о том, что его можно считать перспективной заменой синтетическому коллагену, используемому сегодня в регенеративной медицине", — рассказали учёные в беседе с Газета.Ru.

Кальмар добывается в огромных масштабах. Однако мантия морского жителя не используется ни в какой промышленности. Тушки идут на продовольственный рынок, а богатая коллагеном и белком "оболочка" просто утилизируется.

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Успехи онкологии начались с гематологии
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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