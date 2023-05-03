Учёные из РФ нашли простой способ вырастить стволовые клетки человека

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российские учёные нашли простой способ вырастить стволовые клетки человека. По их словам, лучше всего для этого подойдёт белок кальмара.

Фото: https://ru.wikipedia.org/

Учёные Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) и Воронежского государственного университета разработали новый гибкий и прочный каркас, предназначенный для выращивания клеток. Основным материалом для этого каркаса является белок-коллаген, полученный из кальмара.

"Это говорит о том, что его можно считать перспективной заменой синтетическому коллагену, используемому сегодня в регенеративной медицине", — рассказали учёные в беседе с Газета.Ru.

Кальмар добывается в огромных масштабах. Однако мантия морского жителя не используется ни в какой промышленности. Тушки идут на продовольственный рынок, а богатая коллагеном и белком "оболочка" просто утилизируется.

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