Российские учёные нашли простой способ вырастить стволовые клетки человека. По их словам, лучше всего для этого подойдёт белок кальмара.
Учёные Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) и Воронежского государственного университета разработали новый гибкий и прочный каркас, предназначенный для выращивания клеток. Основным материалом для этого каркаса является белок-коллаген, полученный из кальмара.
"Это говорит о том, что его можно считать перспективной заменой синтетическому коллагену, используемому сегодня в регенеративной медицине", — рассказали учёные в беседе с Газета.Ru.
Кальмар добывается в огромных масштабах. Однако мантия морского жителя не используется ни в какой промышленности. Тушки идут на продовольственный рынок, а богатая коллагеном и белком "оболочка" просто утилизируется.
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