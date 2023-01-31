Генетик Карасёв о связи между "уколами молодости" и онкологией: человек умирал красивым и молодым

Генетик, врач, учёный, директор лабораторного комплекса АБТ Александр Карасёв в беседе с Pravda.Ru объяснил, могут ли "уколы молодости" спровоцировать рак.

Учёный напомнил, что некоторое время назад наблюдалась целая волна, когда наши звезды и прочие известные личности делали так называемые генные инъекции омоложения.

Он отметил, что после таких процедур нередко наблюдались осложнения в виде онкологических заболеваний.

"Получалось так, что этим уколом человек запускал механизм образования раковых клеток, соответственно, подписывал себе приговор. То есть он умирал красивым и молодым, может быть, но абсолютно нездоровым, то есть фатально нездоровым", — рассказал генетик.

Он объяснил, каким образом действует механизм омоложения клеток. Врач признал, что стволовые клетки действительно активируют процессы восстановления кожи.

"Но в это же время мы действительно стимулирует рост всего, что может расти. А часть клеток у нас, к сожалению, к этому моменту уже подвергалась модификации. У нас накапливаются мутации, а кто-то является их носителем генетически, то есть передаваемым из поколения в поколение, и вот когда клетка накапливает 5-10 мутаций, она приобретает свойство канцерогенной, то есть она делится безудержно", — сказал учёный.

Карасёв предупредил, что существует тонкий баланс между делением клеток и приостановлением данного процесса.

Исследование данных процессов, по его словам, за последние 5-10 лет позволили получить принципиально новые препараты для лечения ранее неизлечимых болезней.

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