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Врач Шабанов объяснил, почему врачи не смогли спасти модельера Валентина Юдашкина

Здоровье

Врач-хирург и онколог Дмитрий Шабанов рассказал, почему медикам не удалось спасти Валентина Юдашкина, у которого диагностировали рак правой почки. Специалист отметил, что болезнь, скорее всего, была обнаружена не на ранней стадии.

Врач Шабанов объяснил, почему врачи не смогли спасти модельера Валентина Юдашкина
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Модельер ежегодно проходил обследования в США, однако диагностировать рак смогли лишь российские специалисты, пишет Woman.ru.

Летом 2021 году Юдашкин перенёс успешное удаление метастаз, которые проникли из правой почки в затылочную долю головного мозга.

"Чем позже стадия обнаружения, тем сильнее последствия воздействия на организм. Если была запущенная, то идёт распространение, которое сложно остановить. А на четвёртой стадии добавляются метастазы. Они резко увеличивают риски", — отметил Шабанов.

Медик отметил, что после проникновения метастаз в мозг любое ухудшение состояние может привести к смерти.

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О Валентине Юдашкине
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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