Названы самые полезные продукты для печени

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Александра Ноева перечислила продукты, помогающие восстановить печень.

По ее словам, это

грецкие орехи,

а также лук,

чеснок,

куркума

и грейпфрут.

"Для здоровья печени я рекомендую употреблять от трех до пяти грецких орехов каждый день. Глутатион — это вещество, которое вырабатывает печень при полноценной работе. Если она не функционирует в полной мере, то именно грецкие орехи помогут восстановить уровень этого важного антиоксиданта", — говорит доктор.

Ноева также рекомендует есть мелко нарезанный лук и чеснок, которые содержат аллицин, обладают бактерицидным действием и выводят токсины из печени. Грейпфрут, с другой стороны, удаляет лишний жир из печени, а куркума восстанавливает клетки.

Врач также советует добавить в рацион отварную цветную капусту и брокколи, они помогут вывести желчь.

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