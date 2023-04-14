Костомаров лично поздравил Навку с днём рождения из больницы

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фигуристка Татьяна Навка отпраздновала свой день рождения 13 апреля. Спортсменке исполнилось 48 лет.

Днём позже, 14 апреля, Навка поблагодарила всех родных, друзей, коллег и фанатов, которые поздравили её, отметив, что ей было очень приятно получить большое количество прекрасных пожеланий и тёплых слов в свой адрес.

При этом Навка отдельно отметила поздравление от одного человека, признавшись, что оно стало для неё неожиданным и радостным одновременно, учитывая обстоятельства последних месяцев.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду уточнила, что речь идёт о её бывшем партнёре — Романе Костомарове, который смог поздравить её лично по телефону.

"Каждое поздравление бесценно и очень трогательно для меня, но одно из них было особенно неожиданным и радостным в свете последних обстоятельств. Роман поздравил меня лично, и я была очень рада услышать его голос!" — написала Навка в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что состояние Костомарова, пережившего несколько операций по ампутации конечностей, постепенно улучшается. Врачи сообщили, что фигурист уже в состоянии сам садиться на кровати.

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Tatiana NAVKA & Roman KOSTOMAROV RUS Free Dance Torino 2006 Olympics