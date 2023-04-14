Фигуристка Татьяна Навка отпраздновала свой день рождения 13 апреля. Спортсменке исполнилось 48 лет.
Днём позже, 14 апреля, Навка поблагодарила всех родных, друзей, коллег и фанатов, которые поздравили её, отметив, что ей было очень приятно получить большое количество прекрасных пожеланий и тёплых слов в свой адрес.
При этом Навка отдельно отметила поздравление от одного человека, признавшись, что оно стало для неё неожиданным и радостным одновременно, учитывая обстоятельства последних месяцев.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду уточнила, что речь идёт о её бывшем партнёре — Романе Костомарове, который смог поздравить её лично по телефону.
"Каждое поздравление бесценно и очень трогательно для меня, но одно из них было особенно неожиданным и радостным в свете последних обстоятельств. Роман поздравил меня лично, и я была очень рада услышать его голос!" — написала Навка в своих соцсетях.
Ранее стало известно, что состояние Костомарова, пережившего несколько операций по ампутации конечностей, постепенно улучшается. Врачи сообщили, что фигурист уже в состоянии сам садиться на кровати.
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