Татьяна Навка выразила слова поддержки Роману Костомарову: "Молюсь за тебя"

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская фигуристка, олимпийская чемпионка Турина-2006 Татьяна Навка вспомнила в своих соцсетях о победе на Олимпиаде, а также призвала молиться о здоровье её бывшего партнера по фигурному катанию Романа Костомарова.

На страничке в своей соцсети Навка опубликовала видео танца "Кармен" с Костомаровым на Олимпиаде в 2006 году, которая принесла спортсменам золотые едали. Под видео фигуристка поделилась впечатлениями от спортивного соревнования, а также поддержала своего партнёра.

"Кармен" уже 17 лет. Пожалуй, оставлю этот танец без комментариев, потому что верю, что наши поклонники и любители фигурного катания скажут лучше и больше! Этот танец для каждого свой, а для меня это вся жизнь! Рома, молюсь за тебя и верю, что все неравнодушные люди тоже", — написала Навка.

Напомним, с 10 января Роман Костомаров находится в больнице Коммунарки, где борется с последствиями тяжёлой пневмонии и некрозом, который развился на фоне болезни.

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