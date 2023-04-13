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Вирусолог Аграновский: защита от вируса Хасеки, по-видимому, не требуется

1:29
Здоровье

В России начали выявлять случаи заражения вирусом Хасеки. Но никакой специфической защиты от него не требуется, как полагает эксперт-вирусолог.

Вирусолог Аграновский: защита от вируса Хасеки, по-видимому, не требуется

В Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке выявлены случаи заражения вирусом Хасеки, который разносят клещи. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский успокоил россиян и сообщил, что каких-то специфических мер защиты от этого вируса принимать не нужно, поскольку он не представляет большой опасности.

"Защита, по-видимому, не требуется, поскольку течение лёгкое, — рассказал ученый в беседе с Pravda.Ru. — Обычные меры профилактики укусов клещей здесь могут выручить людей, которые бывают в лесу и могут контактировать с клещами. Это никак не повредит. Потому что энцефалит тоже продвигается в центральные районы постепенно. Это будет только полезно. Меры защиты от клещей: инсектициды, репелленты, подходящая одежда для походов в лес или на какие-то участки, где высокая трава и где могут быть клещи".

При этом эксперт отметил, что флавивирусы, по идее, должны быть довольно опасными возбудителями жёлтой лихорадки. Но именно этот вирус значительно менее патогенен, и особо бояться его не следует. Впрочем, как полагает Аграновский, специалисты обязательно будут за ним следить и дальше.

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Осторожно, клещи!
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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