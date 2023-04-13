Роспотребнадзор: в России выявляют заражения вирусом Хасеки, но опасности нет

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На территории России выявляются случаи заражения вирусом Хасеки, как рассказали в Роспотребнадзоре. Но они немногочисленны и протекают в форме лёгкой простуды.

Передаваемый с укусами клещей вирус Хасеки диагностируют у некоторого количества россиян, однако полноценной угрозы эпидемиологическому благополучию страны этот патоген не представляет. Такое заявление содержится в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.

"Немногочисленные случаи на территории РФ подтверждены в результате исследований сыворотки крови, проведённых центром "Вектор" Роспотребнадзора, — говорится в сообщении. — Исследования "Вектора" показывают, что болезнь, вызванная вирусом, протекает легко и в целом напоминает простуду. Угрозы для эпидблагополучия населения этот вирус не представляет".

Свыше пяти лет назад китайские учёные впервые рассказали миру о вирусе Хасеки, который находят в клещах на территории не только азиатских, но и европейских стран. СМИ сообщали, что данный вирус выявляли в Сибири, на Дальнем Востоке и на Урале.

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