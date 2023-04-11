Нутрициолог Павнова: отказ от соли сокращает риск развития рака желудка

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Ольга Панова рассказала о вреде употребления соли, а также о том, как изменится состояние здоровья человека, если он сократит её потребление.

Как сообщает Москва 24, соль содержится практически во всех продуктах. Натрий, который, в свою очередь, в ней содержится, негативно влияет на здоровье человека. В частности, задерживается вода в организме и появляются отёки, отмечает специалист.

Нутрициолог подчёркивает, что значительное сокращение потребления этого продукта поможет избежать ряда негативных последствий. В данном случае речь идёт о риске развития рака желудка.

Чтобы употребление соли не приводило к проблемам со здоровьем, следует её употреблять в меру. Суточная норма соли для здорового человека не должна превышать пяти граммов, предупредила Панова.

Также эксперт советует быть острожными с продуктами, которые содержат в себе скрытую соль. Например, это может быть плавленый сыр. Именно поэтому важно внимательно изучать состав продуктов на этикетке.

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