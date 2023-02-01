Нутрициолог: требования взрослых "доедать всё" приводят к нарушению пищевого поведения у детей

Некоторые фразы, сказанные детям во время еды, формируют негативные пищевые привычки и могут способствовать набору веса. Об этом в интервью "СЭ" рассказала нутрициолог Юлия Воистинных.

В детстве очень важно, что говорят взрослые во время еды, отметила специалист по питанию.

Так, нередко взрослые требуют съесть всё и называют выбрасывание еды грехом. Это приводит к тому, что ребёнок перестает чувствовать насыщение. Он будет доедать оставшуюся еду по привычке, объяснила эксперт.

Выражение "ешь быстрее" заставляет детей торопиться, не вовремя оценивать достаточность порции и переедать. Приём пищи перестает приносить удовольствие и после еды хочется чего-то вкусненького, заключила собеседник издания.

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