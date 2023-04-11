Перспективы лечения фигуриста Романа Костомарова оценил доктор медицинских наук Андрей Шестаков. Спортсмену сделали культи для протезирования ампутированных нижних конечностей.
"Хороший знак, что Романа готовят к протезам. Это означает, что врачи хорошо изучили повреждения и сократили их количество до минимума", — рассказал Шестаков в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.
Остаётся тромбоз, который невозможно убрать. Он не привязывается к определённому месту. По словам Шестакова, опасность заключается в том, что невозможно предугадать, куда тромбоз переместится.
"Если риск тромбоза всё ещё большой, то ни в коем случае нельзя переходить к установке протезов", — отметил врач.
Важно не торопиться и плавно переходить к следующей стадии восстановления.
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