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Врач Шестаков заявил о невозможности протезирования при риске тромбоза у Романа Костомарова

0:54
Здоровье

Перспективы лечения фигуриста Романа Костомарова оценил доктор медицинских наук Андрей Шестаков. Спортсмену сделали культи для протезирования ампутированных нижних конечностей.

Врач Шестаков заявил о невозможности протезирования при риске тромбоза у Романа Костомарова

"Хороший знак, что Романа готовят к протезам. Это означает, что врачи хорошо изучили повреждения и сократили их количество до минимума", — рассказал Шестаков в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.

Остаётся тромбоз, который невозможно убрать. Он не привязывается к определённому месту. По словам Шестакова, опасность заключается в том, что невозможно предугадать, куда тромбоз переместится.

"Если риск тромбоза всё ещё большой, то ни в коем случае нельзя переходить к установке протезов", — отметил врач.

Важно не торопиться и плавно переходить к следующей стадии восстановления.

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Роман Костомаров сдвинулся с мертвой точки.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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