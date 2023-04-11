Врач Шестаков заявил о невозможности протезирования при риске тромбоза у Романа Костомарова

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Перспективы лечения фигуриста Романа Костомарова оценил доктор медицинских наук Андрей Шестаков. Спортсмену сделали культи для протезирования ампутированных нижних конечностей.

"Хороший знак, что Романа готовят к протезам. Это означает, что врачи хорошо изучили повреждения и сократили их количество до минимума", — рассказал Шестаков в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.

Остаётся тромбоз, который невозможно убрать. Он не привязывается к определённому месту. По словам Шестакова, опасность заключается в том, что невозможно предугадать, куда тромбоз переместится.

"Если риск тромбоза всё ещё большой, то ни в коем случае нельзя переходить к установке протезов", — отметил врач.

Важно не торопиться и плавно переходить к следующей стадии восстановления.

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Роман Костомаров сдвинулся с мертвой точки.